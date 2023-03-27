Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[AA ARŞİV]
Tunceli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hilal Çiçek yönetimindeki otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları yakınında Gürkan Çelik idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tunceli
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