İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliğince yürütülen proje kapsamında yüksek dağlarda yapılan 18 "güvenlik kulesi", eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.

Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu güzergahı başta olmak üzere kent genelinde yapımı biten ve hepsinin birbirini rahatça görebileceği alanlara inşa edilen güvenlik kuleleri, bölgeye huzurun gelmesinde önemli rol üstleniyor.

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivil, çocuk ve bebekleri hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, görevlerini özveriyle sürdürürken, 18'i tamamlanan yüksek güvenlikli yaşam alanlı güvenlik kulelerinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Teröristlerin hareket alanlarını daraltıp yerleşim yerlerindeki yolların güvenliğinin sağlanması amaçlanarak inşa edilen kulelerde, Mehmetçik için tuvalet, banyo, mutfak ve yatakhane gibi yaşam alanları bulunuyor. Kulelerde teröristlerin attıkları her bir adımı kontrol etmek amacıyla 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor.

Bakanlık ve valilik tarafından yürütülen proje kapsamında 24 metre yüksekliğinde, 6 metre çapında yapılan kulelerin sayısının sayısının 22'ye çıkartılması hedefleniyor.

Başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulan Tunceli'de yapımı süren 4 güvenlik kulesinin de tamamlanmasıyla teröristlere adeta göz açtırılmayacak.

Güvenlik kuleleri yöreye huzur getiriyor

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde Tunceli'nin huzur şehri olduğunu söyledi.

Sağlanan bu huzur ortamında güvenlik kulelerinin önemli payı olduğunu belirten Sonel, "Tunceli-Pülümür ve Erzincan kara yolu güzergahı başta olmak üzere kentte huzur iklimi sağlanmış oldu. Güvenlik kuleleri 24 metre yüksekliğinde. Kuleler içinde mutfak, banyo ve yatakhanesine kadar çok mükemmel bir teknoloji ile donatıldı ve huzurun sağlanmasında hakikaten çok büyük faydaları oldu." dedi.

Sonel, kentte yapılan diğer çalışmaların da huzurun gelmesine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Tunceli-Kovancılar ve Elazığ güzergahı 193 kamera ile 24 saat takip ediliyor. Pertek yolunun bitmesi, Çemişgezek yolunun da bitirilecek olması, Pülümür yol ayrımı Nazımiye yolunun inşaat çalışmalarına başlanması huzurun gelmesinde önemli unsurlardı. Tunceli huzurun gelmesiyle turizm ve spor şehri oldu. Öyle ki dünyanın 20 ülkesinden 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı ve ülkemizde ilk kez düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

Kentte yapılan su kayağı, gondollar, gezi tekneleri, yamaç paraşütü gibi aktivitelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu da vurgulayan Sonel, devlet desteğiyle tamamlanan park, bahçe, bisiklet yolları, plajlar sayesinde kentin çehresinin değiştiğini aktardı.

Güvenlik kuleleri sayesinde teröristlere göz açtırılmıyor

Sonel, güvenlik kulelerinin çok yüksek dağlara inşa edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaşam alanlı güvenlik kulelerimizi rakımı 1950, 2020 gibi olan yüksek dağlara yapıyoruz. Yol, elektrik, su ve helikopter pistleri de mevcut durumda ve her kule birbirini geçiş güzergahlarıyla görüyor. Kuleleri tam donanımlı ve rokete dayanıklı yapıyoruz. Bu kuleler teröristle mücadelemizde olmazsa olmazlarımızdan ve mükemmel hale getirildiler. Bu yüzden kuleler hem yöre hem de ülkemiz için çok önemli."

Kulelerin terörle mücadeledeki yararlarına işaret eden Sonel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güvenlik kulelerinin kent genelinde 18'ini bitirdik ve inşallah 4 tanesi de bitmek üzere. Yaşam alanlı 22 kulenin teröristlerle mücadele etmemizde daha faydası olacak. Kulelerde son silah sistemine kadar bütün donanım yapıldı. Bunların teröristle mücadeledeki etkisi ve olumlu sonuçları bizler için çok önemliydi."

Kaynak: AA