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Güncel
AA 04.06.2024 22:44

Tunceli'de feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen bir kişi, iddiaya göre Keban Baraj Gölü’ne atladı. Bir süre yüzen kişi, daha sonra suya batarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma bot timi ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Ekipler, gerekli hazırlıkların ardından botlarla baraj gölüne açılarak kayıp kişinin bulunması için çalışmalarına başladı.

Kaymakam Ahmet Coşkun ve cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

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Tunceli İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı
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