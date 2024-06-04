Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2024 22:42

Osmaniye'de mini hentbol şenliği düzenlendi

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde mini hentbol şenliği düzenlendi.

Osmaniye'de mini hentbol şenliği düzenlendi

Kentte 12 okulun 4 bin sporcuyla katıldığı müsabakalar sonucunda 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu şampiyonluğa ulaşırken, Dede Korkut İlkokulu ikinci, Vali İsmail Fırat İlkokulu ise üçüncü oldu.

Samet Aybaba Spor Lisesi sentetik halı sahasında düzenlenen ödül törenine, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile öğrenciler katıldı.

Müsabakalar sonunda başarılı olan takımlara, protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi ve Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı, müsabakalar sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, hentbol şenliğine katılan takımlara teşekkür etti.

Kentte hentbolun alt yapısını güçlendirerek milli takımlara sporcu göndermek istediklerini ifade eden Başlamışlı, etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.

ETİKETLER
Osmaniye Hentbol Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Gaziantepli genç tiyatrocular oyunlarının gelirini Filistinli çocuklara bağışlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:03
Slovenya Parlamentosu Filistin'in tanınmasını onayladı
22:26
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı
22:12
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
21:56
Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararını duyurdu
21:44
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyoruz
21:41
"AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TCMB Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiası yalanlandı
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
FOTO FOKUS
Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı
Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ