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Güncel
AA 02.11.2023 13:46

Tunceli’de çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli’de çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda il merkezi ve Pertek ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret gibi suçlardan aranan S.M, B.S, U.Y. ve H.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, av tüfeği, 4 av fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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