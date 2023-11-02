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Güncel
AA 02.11.2023 13:38

Manisa'da kayıp genç yol kenarında ölü bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki genç, kırsal mahallede yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu.

Manisa'da kayıp genç yol kenarında ölü bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]

Kırsal Bağlıca ile Çanakçı mahallelerini bağlayan yolun kenarında bir ağacın altında devrilmiş motosiklet ve hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaş jandarma ve sağlık ekiplerini aradı.

Bölgeye gelen ekiplerin öldüğünü belirlediği kişinin, ailesinin 30 Ekim'de kayıp ihbarı yaptığı Ferit Cengiz olduğu tespit edildi.

Ferit Cengiz'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmayan Cengiz'in, motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

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