Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA/Arşiv]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatıda baca temizlerken düşen kişi yaşamını yitirdi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı 94 Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Biter, 3 katlı bir evin çatısındaki bacayı temizlediği sırada düştü.
Ağır yaralanan Biter'i gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Biter müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Biter'in cenazesi, Ovacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Tunceli
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