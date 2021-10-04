Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı saldırısında yaralanan kişi, askeri helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Koyungölü köyünde yaşayan Mustafa Keser, Karagöl Yaylası mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keser'i gören köylüler, olayı 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden sağlık görevlilerince Ovacık Devlet Hastanesine kaldırılan Keser, buradaki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi.
Keser'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tunceli Elazığ Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 17 milyon lira destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz