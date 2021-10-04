İlçeye gelen Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi'yi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hizmetleri yaparken tüm vatandaşlara eşit yaklaştıklarını ve bu anlayıştan ayrılmayacaklarını belirten Gündüzöz, "Vatandaşlarımızı şefkatle kucaklayacağız. Burada biz efendi değil hizmetkarız. Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Bulanıklı kardeşlerimiz bu kararlığımızdan emin olsunlar." dedi.

Gündüzöz, daha sonra inşaatları çalışmaları süren hükümet konağı, kent meydanı, Şavşat yolu ile Üçtepe köyünde yapılan gölette incelemelerde bulundu.