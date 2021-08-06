Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir kişi evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Pülümür ilçesinde esrar yetiştirildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 444 gram yaş kubar esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan bir zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Tunceli
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