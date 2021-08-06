Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Pülümür ilçesinde esrar yetiştirildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 444 gram yaş kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.