Tunceli’de dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırında bulunan Muti Köprüsü ile Pülümür İlçe merkezi arasında kalan yol, zincirsiz tırların geçişine kapatılırken, il merkezi, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Merkez ve aynı ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personele de 1 gün süreyle idari izin verildi.