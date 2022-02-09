Kırklareli'ndeki Ergene Nehri, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artınca taştı.

Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.

Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.

DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp ölçüldü.

DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.