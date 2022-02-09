Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, turizm fakültesi binasının çatısında dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

Giresun, Ordu ve Trabzon ile çevre ilçelerin itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın sonrası binada ciddi hasar oluştu. Bugün ise fakültede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Hasar tespit çalışmaları için 3 farklı ekip oluşturuldu. Makine, elektrik ve inşaat mühendisleri kendi alanlarında çalışmalar yapacak ve en kısa sürede yangının nedeni belirlenecek.

Daha sonra ise hasar gören bölgelerde onarım çalışmaları başlayacak.

"Geçici olarak bir bina tahsis edilecek"

Can, 28 Şubat'ta ikinci eğitim döneminin başlayacağını, öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Keşap ilçesinde bir okul binasının geçici olarak kendilerine tahsis edileceğini aktaran Can, fakülte binasında eğitim gören Keşap ve Dereli Meslek Yüksekokulları öğrencileri için de Giresun veya Keşap'ta uygun bina arayışlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Dün Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıkmıştı. Yoğun dumanların yükseldiği fakülte binasındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürülmüştü.