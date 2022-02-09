İOS veya Android uygulamasını kullanarak Instagram'ı silme

İlk olarak, Instagram'ın hesap silme yardım makalesindeki bağlantıyı takip ederek bulabileceğiniz Instagram'ın özel hesap kaldırma talebi sayfasına gitmeniz gerekecek .

Web için Instagram'da oturum açmadıysanız kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.

Hesabınızı silmek için tıklayın

Eski Instagram logosuna sahip bir sayfaya ve hesabınızı neden silmek istediğinizi soran bir açılır menüye ulaşmalısınız. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, sorunlarınızı çözmeyi vaat eden Instagram yardım merkezine çeşitli bağlantılar veya hangi hesabı sildiğinizi kontrol etmenizi hatırlatan bir mesaj gösterilebilir.

Hangisini seçerseniz seçin, bağlantıların altında şifrenizi yeniden girmenizi isteyen bir kutu olacaktır. Bunu yaptıktan sonra, “Sil (hesap adınız)” yazan düğmeye dokunun veya tıklayın ve emin olduğunuzu onaylayın.

Instagram'ın hesap silme sayfasında birkaç kez söylediği gibi, verileriniz hemen silinmeyecek. Meta, 30 gün boyunca etrafta tutacak. Ancak profiliniz ve gönderileriniz sitede gizlenecek.

Instagram'dan tamamen ayrılıyorsanız, uygulamayı telefonunuzdan da kaldırmayı unutmayın.

Instagram hesabınızın silinmesi nasıl geri alınır?

Instagram'dan silmesini istemenizin üzerinden 30 günden fazla zaman geçtiyse hesabınızı geri getiremeyeceğinizi unutmayın. Hesabınızı yeniden oluşturmanız gerekecek (hesabınız silindikten sonra kullanıcı adınız serbest bırakılacak, ancak birileri tarafından alınmış olabilir).

Ancak, bu 30 günlük süre içindeyseniz, gönderileri ve DM'leri ile birlikte hesabınızı geri alabilirsiniz. Bunu yapmak için Instagram'a geri dönün ve kimlik bilgilerinizle giriş yapın. Hesabınızın silinmesini talep ettiğinizi ve verilerinizin silineceği tarihi belirten bir mesaj göreceksiniz. Bunun olmasını önlemek için “Hesabı Tut” düğmesine basmanız yeterlidir.