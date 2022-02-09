Van'da Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında "İl Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı. Toplantıda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, kentteki göçmenlerin durumunu ve düzensiz göçe karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte düzensiz göçün önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptığını belirtti.

Bu kapsamda 2021 yılında yaklaşık 150, bu sene de 17 şok evinin yıkımı gerçekleştirildi. Geçen yıl 1900 civarında, bu yıl da 100'e yakın organizatör yakalandı.

Kentte ciddi anlamda göçmen sorununun olmadığını vurgulayan Bilmez, Van'ın, İran üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin rotası üzerinde bulunduğuna dikkati çekti.

"Tüm birliklerimiz düzensiz göçe karşı mücadele ediyor"

Askeri birliklerin 9 tabur, 84 kule ile sınır hattında görev yaptığını aktaran Bilmez, şu bilgileri verdi:

"Askeri birliğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve gölde de Sahil Güvenlik Komutanlığımız hem termal kameralardan hem de İHA, SİHA görüntülerinden yararlanarak koordineli bir şekilde kentimize düzensiz göçmenleri sokmamak, bir şekilde girenleri de yakalayıp bunların deport işlemlerinin yapılması için İl Göç Müdürlüğü ile birlikte çalışıyor."

Bilmez, çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen kurum amirlerine, personele ve kendilerine destek veren Van halkına teşekkür etti.

Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenlerin bütün ihtiyaçlarının Ön Kabul Merkezi ile Geri Gönderme Merkezinde karşılandığı belirtildi.

Göçmenlere yardım etmek isteyenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Ön Kabul Merkezi ile irtibata geçmesi gerekiyor.

İl Göç Müdürü Cuma Omurca'nın çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve ilgili kurum amirleri katıldı.