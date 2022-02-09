Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oto galerinin önündeki araçlara çarptı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde oto galerinin önünde bulunan araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 yaşındaki Eyüp Ç. idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Fakülte Kavşağı'nda oto galeri önünde park halinde bulunan 2 araca çarptı.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eyüp Ç, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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