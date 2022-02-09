Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Boru kırıldı Sinop'ta sular kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta Uğur Mumcu Meydanı'nda şehri besleyen su borusu kırıldı, tüm kent genelinde sular kesildi.
Sinop'ta Kent Meydanı projesi kapsamında Uğur Mumcu Meydanında yapılan çalışmalar esnasında yolun altından geçen su borusu kırıldı.
Tüm şehre su taşıyan borunun kırılmasıyla kent genelinde su kesintisi yaşandı.
Sinop Belediyesi ekipleri, kırılan boruyu onarmak için çalışmalara başladı.
Boru çevresinde biriken su motorla tahliye edilirken, kepçe ile de borunun etrafı temizlenmeye başlandı.
Etiketler: Sinop
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