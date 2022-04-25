Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de 225 ihtiyaç sahibi aileye koli yardımı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’nin Nazimiye İlçesinde 225 ihtiyaç sahibi aileye koli yardımı yapıldı.
Tunceli’nin Nazimiye İlçesinde 225 ihtiyaç sahibi aileye koli yardımı yapıldı.
İlçe genelindeki çalışmalarının yanı sıra sürdürdüğü köy, mezra ve hane ziyaretleriyle birlikte vatandaşların taleplerini dinleyen Nazımiye ilçesi Kaymakamı Uğur Tutkan, bu kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 225 aileye ihtiyaç kolisi ulaştırmak için çalışma başlattı.
Hazırlanan ihtiyaç kolileri, ilçe genelinde titizlikle tespit edilen ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.
Etiketler: Tunceli
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