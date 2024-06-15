Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret etti

Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile Pülümür kırsalında çeşitli incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yaşam alanlı güvenlik kulelerini gezen Tekbıyıkoğlu, daha sonra Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret etti.

Burada hayvancılıkla uğraşan ailelerle buluşan Tekbıyıkoğlu, misafir olduğu çadırlarda vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Göçerlerden yaşamlarıyla ilgili de bilgi alan Tekbıyıkoğlu, yayladaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete, Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal da katıldı.