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Güncel
AA 15.06.2024 09:34

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret etti

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesindeki Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret ederek göçerlerle bir araya geldi.

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret etti

Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile Pülümür kırsalında çeşitli incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yaşam alanlı güvenlik kulelerini gezen Tekbıyıkoğlu, daha sonra Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret etti.

Burada hayvancılıkla uğraşan ailelerle buluşan Tekbıyıkoğlu, misafir olduğu çadırlarda vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Göçerlerden yaşamlarıyla ilgili de bilgi alan Tekbıyıkoğlu, yayladaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete, Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal da katıldı.

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