Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Sevgili, öğrencileri başarılarından dolayı gurur kutlayarak onlara destek veren ailelerine teşekkür etti.

Sevgili, öğrencilerin bu başarılarının lisede, üniversitede ve hayat boyu sürmesini temenni etti.