TRT'nin emektarlarından Cemil Üzal hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Cemil Üzal, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cemil Üzal, Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cemil Üzal kimdir?

27 Şubat 1947'de dünyaya gelen Cemil Üzal, 1969'da TRT'de muhabir olarak işe başladı.

Memleketi Van'da bir süre çalıştıktan sonra Diyarbakır'a tayin olan Üzal, çalışma hayatına Diyarbakır Haber biriminde devam etti. Cemil Üzal, uzun yıllar Diyarbakır'da Haber Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Yaklaşık 40 yıl TRT çatısı altında mesai yapan Üzal, 2008'de emekliliğe ayrıldı.



77 yaşında aramızdan ayrılan TRT'nin emektarlarından Üzal, 2 çocuk babasıydı.