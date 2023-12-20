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Güncel
AA 20.12.2023 16:19

Kilis'te jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Kilis'te, Jandarma Genel Komutanlığına ait "Jandarma Mobil Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara ve öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kilis'te jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, mobil eğitim tırı kente geldi.

Cumhuriyet Meydan'ına konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyip hem eğlenip hem de öğrendi.

"Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda ise vatandaşlar, aracı test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Görevliler tarafından uygulama sırasında emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar, boş kaleye gol atmaya çalıştı.

Aracı ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Uğurlu, emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Simülasyon aracında yaşadığı deneyimi anlatan Uğurlu, "Kaza yaptık, takla attık ancak emniyet kemeri sayesinde bir şey olmadı. Emniyet kemerini mutlaka takmamız gerekiyor." dedi.

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