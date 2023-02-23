Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tramvayın çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Eskişehir’de tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan 78 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Vişnelik Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi.
Karşıdan karşıya geçmek isteyen Sevim G.’e tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 78 yaşındaki kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sevim G., hayatını kaybetti. Tramvayı kullanan 27 yaşındaki vatman İbrahim E.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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