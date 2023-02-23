Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden Tekirdağ'a yerleşen depremzedelerden güvence bedeli ve su açma ücreti alınmayacağını ayrıca zorunlu deprem sigortasının istenmeyeceği duyuruldu.

Zor günlerin hep beraber aşılacağı aktarılan açıklamada abonelik işlemlerinin depremzede olunduğuna dair belgelerle yapılabileceği kaydedildi.