Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da düzensiz göçmenler kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Aydın
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