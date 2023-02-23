Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açılamada, afetzedelere destek amacıyla Edirne'den 45 kişilik ikinci gönüllü ekibinin İskenderun'a yola çıka çıktığını belirtildi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağı aktarılan açıklamada, Edirne halkına çalışmalara gönüllü katılarak gerek kan ihtiyacının gerekse zorunlu insani ihtiyaçların karşılanmasında gösterdikleri destek için teşekkür edildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünde görevli 50 sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, deprem bölgesine sağlık personeli desteğinin devam ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının mesai gözetmeden depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalıştığını aktaran Cengiz, "Gönüllü olarak afet bölgesine giden hekim ve sağlık personelimizden oluşan sağlık ordumuzun neferleri depremzedelerimizin sağlığına kavuşması için 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.