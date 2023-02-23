Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.



Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



“Çığ uyarısı”



Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



“Buzlanma ve don uyarısı”



Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da 2, Erzurum ve Ardahan’da eksi 2, Bayburt’ta eksi 1 derece olarak kaydedildi. Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde 145, Bayburt Kop Kayak Merkezinde 50, Konaklı Kayak Merkezinde 49 santimetre olarak ölçüldü.