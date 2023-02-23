Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kereste deposunda çıkan hasara neden oldu
Kırıkkale'de kereste deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi 1285. Sokak'ta M.Ş'ye ait depoda bulunan strafor malzemeleri belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede depoda bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına aldığı yangın, hasara neden oldu.
Etiketler: Kırıkkale
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