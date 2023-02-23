Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde açılan Halk Eğitim Merkezi kurslarında, usta öğreticiler ve kursiyerler, aralarında topladıkları parayla ve hayırseverlerin yardımlarıyla alınan kumaşlardan giysi üretiyor.



Çocuk ve büyükler için iç çamaşırından eşofmana kadar hazırlanan giysiler, deprem bölgesine gönderiliyor.