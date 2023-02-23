Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedelere destekler sürüyor
Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Sivas'tan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardımlar devam ediyor.
Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde açılan Halk Eğitim Merkezi kurslarında, usta öğreticiler ve kursiyerler, aralarında topladıkları parayla ve hayırseverlerin yardımlarıyla alınan kumaşlardan giysi üretiyor.
Çocuk ve büyükler için iç çamaşırından eşofmana kadar hazırlanan giysiler, deprem bölgesine gönderiliyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Yozgat
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