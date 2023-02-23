Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çayırhan Mahallesi, Beypazarı Nallıhan D-140 kara yolunun 118. kilometresinde Abdullah Taşdelen yönetimindeki minibüs, aynı yöndeki Müjdat Kapan'ın kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, Meliha Taşdelen hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 3 kişi Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan bir kişi Ankara'ya sevk edildi.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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