Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı
Giresun'un Espiye ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
İlçenin Gülburnu köyünde kaçak kazı yapan E.Y, S.S, K.B, O.D, C.G ve Ş.A, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin, kazıda kullandıkları eşyalara el konuldu.
Etiketler: Giresun Kaçak Kazı
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