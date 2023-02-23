İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 5-20 Şubat arasında 134 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 202 şüpheliden 114'ü tutuklandı.

Aramalarda 110 kilo 270 gram esrar, 2 kilo 349 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 321 gram kokain, 5 bin 870 uyarıcı hap, 133 bin 28 sentetik ecza, 24 hassas terazi, 26 tabanca, 6 tüfek ile suçtan elden edilen 1 milyon 372 bin 798 lira ele geçirildi.