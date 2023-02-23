Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozkır'dan deprem bölgelerine destek sürüyor
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Konya'nın Bozkır ilçesinden "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.
Depremzedelere belediye koordinatörlüğünde yardım tırı gönderildi.
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Saygı, "Hatay'da meydana gelen son deprem sonrasında acil ihtiyaç olan yemekhane ve mutfak malzemeleri, gıda, odun ve kömür yüklü tırımızı uğurladık." dedi.
Etiketler: Konya
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