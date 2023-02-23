Depremzedelere belediye koordinatörlüğünde yardım tırı gönderildi.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Saygı, "Hatay'da meydana gelen son deprem sonrasında acil ihtiyaç olan yemekhane ve mutfak malzemeleri, gıda, odun ve kömür yüklü tırımızı uğurladık." dedi.