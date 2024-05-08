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Güncel
AA 08.05.2024 10:14

Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kapaklı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 82 sentetik ecza hap, 218 kök haşhaş ve 900 haşhaş kapsülü ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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