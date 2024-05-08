Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.05.2024 09:45

Bilecik'te "Dünya Astım Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Toplumlar Projesi" kapsamında 7 Mayıs Dünya Astım Günü'ne özel bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Bilecik'te "Dünya Astım Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
[Fotograf: AA]

Bilecik'te Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi, "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Toplumlar Projesi" kapsamında "7 Mayıs Dünya Astım günü"nde düzenlenen etkinlikte bilgilendirmeler yaptı.

Yapılan sunumlarda, astımın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, etkinliğin amacının astımın toplumda doğru anlaşılmasını ve bilinçli bir şekilde yönetilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Beler, "Sağlıklı bir toplum için her bireyin astım konusunda bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı ve sağlık bilincini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ETİKETLER
Bilecik Astım
Sıradaki Haber
Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
10:56
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün
10:51
Sanders'tan "kampüslerde antisemitizmi, Müslüman karşıtlığını kınayan" karar teklifi
11:04
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor
10:38
İsrail, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu
10:50
Hava yolu trafiğinde rekor: Nisan ayında 18 milyona yakın yolcu taşındı
Kızılırmak Deltası'nda özgürce koşan yılkı atları
Kızılırmak Deltası'nda özgürce koşan yılkı atları
FOTO FOKUS
İngiliz doktor TRT Haber'e konuştu: Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedi tarif edilemez
İngiliz doktor TRT Haber'e konuştu: Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedi tarif edilemez
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ