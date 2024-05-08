Bilecik'te "Dünya Astım Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

Bilecik'te Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi, "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Toplumlar Projesi" kapsamında "7 Mayıs Dünya Astım günü"nde düzenlenen etkinlikte bilgilendirmeler yaptı.

Yapılan sunumlarda, astımın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, etkinliğin amacının astımın toplumda doğru anlaşılmasını ve bilinçli bir şekilde yönetilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Beler, "Sağlıklı bir toplum için her bireyin astım konusunda bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı ve sağlık bilincini artırmayı hedefliyoruz" dedi.