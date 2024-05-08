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Güncel
AA 08.05.2024 09:52

Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Irak uyrukluyu 20 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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