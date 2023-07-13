Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.07.2023 22:07

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi

Sivas-Erzincan kara yolunda ailesiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi

Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden 35 yaşındaki Çalışkan'ın cenazesi, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Cenaze töreninde baba Ruhi Çalışkan taziyeleri kabul etti, polisin annesi Nehire Çalışkan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından İlkay Niyazi Çalışkan'ın naaşı, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Çalışkan'ın ailesi, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Polis memurunun eşi Dilek Çalışkan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, çocuklarının ise taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Çalışkan'ın kız kardeşinin de 8 yıl önce Trabzon'da trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Isparta'ya tayini çıkan ve bazı işleri için gittiği Isparta'dan Erzincan'a dönen Çalışkan'ın kullandığı otomobil, 6 Temmuz'da Sivas-Erzincan kara yolunda şarampole devrilmiş, yaralanan polis memuru ile eşi Dilek ve 2 çocuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Uşak'ta kumar operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:42
Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
22:38
Pakistan'da Ağustos 2023'te ülke yönetimi geçici hükümete devredilecek
22:31
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
22:29
Biden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlayacak
22:27
Yunan yetkililer göçmen faciasından kurtulanlara "sessiz kalın" dedi iddiası
22:31
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
İzmir'de gün batımı
İzmir'de gün batımı
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ