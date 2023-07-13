Kilis'te 6 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 5-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranan 22 şüpheli yakalandı. Şüpheliler içerisinde 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer 16 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.