Güncel
Trabzon'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı17 Aralık 2019 Salı 16:02 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:03
Çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi üzerine ambulanslar sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi.
İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde minibüs ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Yaralıların bulundukları yerden çıkartılması için ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: AA