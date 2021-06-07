Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da yamaçtan dereye düşen kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan dereye düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde ikamet eden Ali K., yaklaşık 10 metrelik yamaçtan dereye düşerek kayaların arasında sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ali K.'nın cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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