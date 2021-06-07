Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’da kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi tarlada yaptı.
Kaza, Çorum-Osmancık yolunda meydana geldi. Osman S.’nin yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak takla atmaya başladı.
Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen sürücü ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 ekipleri tarlada yaptı. Daha sonra sedyelere alınan yaralılar diğer sürücülerinde yardımı ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:38
- 21:16
- 21:03
- 20:57
- 20:43
Sıradaki Haber
Antalya'da 6 suçtan aranan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz