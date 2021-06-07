Kaza, Çorum-Osmancık yolunda meydana geldi. Osman S.’nin yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak takla atmaya başladı.

Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen sürücü ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 ekipleri tarlada yaptı. Daha sonra sedyelere alınan yaralılar diğer sürücülerinde yardımı ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

