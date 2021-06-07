Pınar Mahallesi'nde Hasan A. idaresindeki traktör, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ve yanında bulunan kardeşi Tezcan A. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tezcan A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan Hasan A. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.