Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Pınar Mahallesi'nde Hasan A. idaresindeki traktör, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ve yanında bulunan kardeşi Tezcan A. ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tezcan A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan Hasan A. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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