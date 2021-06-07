Kaza, Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Çığlık Mahallesi istikametine gitmekte olan Kerim G. kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen Şafak T. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet ve üzerinde bulunan Şafak T. ile Fatma S. yol kenarına fırladı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybederken arkadasında bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralı kişi için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Cenaze olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.