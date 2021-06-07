Kentte iş çıkış saatinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakasındaki farklı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş gününde mesainin bitmesiyle evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar da duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 18.18 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.