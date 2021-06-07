Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 18:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Aydın-Nazilli Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle tıkanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Yenipazar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Tır ile aynı yönde ilerleyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle tıkanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında araçlar yoldan çekilince trafik normale seyrine döndü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Trafik Kazası
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