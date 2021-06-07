Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarıbey Mahallesi yakınlarında Mustafa K.'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mustafa K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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