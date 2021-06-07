Sarıbey Mahallesi yakınlarında Mustafa K.'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mustafa K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.