Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da Salim Kalkancı (65) yönetimindeki 06 TMM 21 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah Sarıtaş idaresindeki 01 P 2733 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü Salim Kalkancı ile Saime (65) ve Celal Kalkancı (64) yaralandı.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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