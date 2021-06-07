Türk Kızılay Düzce Şubesi ile Akçakoca İlçe Gençlik Merkezi gönüllüsü yaklaşık 50 genç, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca'daki Çuhallı ve Ceneviz Kale plajlarındaki çöpleri topladı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nden yapılan açıklamada, genç gönüllülerle Akçakoca'da sahil temizliği yapıldığı belirtilerek, "Akçakoca'da turizm sezonunun açılmaya başlanmasıyla tatilcilerden çevreye çöp atmamalarını ve plajları temiz kullanmalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sapanca Gölü'nde temizlik yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bazı gönüllüler ve dalgıçlar da Sapanca Gölü ve kenarında temizlik yaptı.

Yüce, gazetecilere, doğal kaynakların azalmaya başladığını, çevre kirliliğinin neredeyse dünyanın tamamına yayıldığını kaydetti.

İçme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nün kent için çok önemli olduğunu vurgulayan Yüce, "Gölün temizliği ve korunması konusuna hassasiyetle yaklaşıyor, bu konuda katı uygulamalar yürütüyoruz." dedi.

Sapanca Gölü'nün şu anda 31,81 metre derinliğe sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Tam dolu olduğu andaki derinliği 32,2 metredir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gölümüzü, en önemli doğal mirasımızı ve içme suyu kaynağımızı korumaya devam ediyoruz. Bugün de dalgıç ekiplerimizle görünmeyen fakat doğa harikası gölümüze zarar veren gizli kirleri temizliyoruz. Su kalitemizi düşüren kirlerden kurtuluyoruz. Aynı zamanda kıyıdaki çöplerimizi topluyoruz. Sapanca Gölü'ne yönelik koruma tedbirleri alma konusunda çalıştaylar düzenleyip çıkan neticeleri uygulamaya koyacağız."