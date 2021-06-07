Kaza, Araban-Gaziantep kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Araban istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Ali D. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç, savrularak orta refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Olayın ardından araç içerisinde bulunan sürücü ve 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

