Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Dereiçi mezrasında yol kenarında bulunan beton blokların arkasına gizlenmiş iki çuval içinde 49 kilo 918 gram esrar bulundu.