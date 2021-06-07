Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarındaki beton blokların arasına gizlenmiş 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Dereiçi mezrasında yol kenarında bulunan beton blokların arkasına gizlenmiş iki çuval içinde 49 kilo 918 gram esrar bulundu.
Etiketler: Hakkari Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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